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В "Укравтодорі" попередили про погіршення погодних умов

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 15:18
В "Укравтодорі" попередили про погіршення погодних умов
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнення погодних умов відповідають першому рівню небезпечності

В Україні протягом 10 та 11 січня очікується погіршення погодніх умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору" у Facebook. 

Як зазначається, 10 січня у південних, вдень і в східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях сніг з переходом в дощ, місцями значні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу, в Запорізькій області значний сніг.

Крім того, 11 січня в Україні, крім заходу і півночі, пориви вітру 15-20 м/с; у центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями значний мокрий сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 10-15 см); у південних областях опади переважно у вигляді дощу.

Повідомляється, що ускладнення погодних умов відповідають першому (жовтому) рівню небезпечності.

В &quot;Укравтодорі&quot; попередили про погіршення погодних умов

Нагадаємо, станом на ранок 9 січня в Україні проїзд на дорогах державного значення забезпечений. Зранку спостерігався невеликий сніг у Київській, Полтавській, Черкаській, Волинській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській і Запорізькій областях.

Раніше синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва.

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