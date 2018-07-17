В "Укравтодоре" назвали области с наихудшими дорогами государственного значения

В Украине 95% дорог находятся в несоответствующем нормам состоянии

В Украине на сегодня 95% дорог находятся в состоянии, которые не соответствуют нормам. Среди областей с наихудшими дорогами, в частности Черкасская и Николаевская области, сообщили в "Укравтодоре" в ответе на информационный запрос РБК-Украина.

В Государственном агентстве автомобильных дорог в Украине отметили, что на данный момент самый большой процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается в четырех областях.

"Это Черкасская (Р-10, Н-08 и участки на автодорогах Н-16, Н-01), Николаевская (Н-14, Н-11, Н-13, Н-11), Луганская (Т-13-02, участки на дороге Г-66, дорога Северодонецк - КПВВ "Станица-Луганская", участки на дороге Т-13-06), Донецкая (Н-08, Н-32, Т-05-18, Т-13-02 КПП "Танюшевка" Старобельск - Бахмут)", - говорится в ответе "Укравтодора".

При этом, как отметили в агентстве, в прошлом году за государственные средства было отремонтировано 1,5% дорог общей сети.

"Учитывая то, что 95% дорог из-за просроченных ремонтов, ненадлежащего содержания и других причин сейчас находятся в несоответствующем нормам состоянии, для восстановления понадобится время", - сообщили в "Укравтодоре".

Вместе с тем в Госагентстве отметили, что в последние годы в дорожной отрасли Украины все же происходят и положительные изменения.

"С начала этого года мы имплементируем две фундаментальные реформы - Дорожный фонд и децентрализацию дорог", - напомнили в Государственном агентстве автодорог.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" рассказали о перспективе введения платных дорог в Украине. В частности, это возможно для концессионных дорог.