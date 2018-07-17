В "Укравтодорі" назвали області з найгіршими дорогами державного значення

В Україні 95% доріг перебувають у невідповідному нормам стані

В Україні на сьогодні 95% доріг перебувають у стані, які не відповідають нормам. Серед областей із найгіршими дорогами, зокрема Черкаська та Миколаївська області, повідомили в "Укравтодорі" у відповіді на інформаційний запит РБК-Україна.

У Державному агентстві автомобільних доріг в Україні зазначили, що наразі найбільший відсоток руйнування на дорогах державного значення спостерігається у чотирьох областях.

"Це Черкаська (Р-10, Н-08 та ділянки на автодорогах Н-16, Н-01), Миколаївська (Н-14, Н-11, М-13, Н-11), Луганська (Т-13-02, ділянки на дорозі Р-66, дорога Сєвєродонецьк - КПВВ "Станиця-Луганська", ділянки на дорозі Т-13-06), Донецька (Н-08, Н-32, Т-05-18, Т-13-02 КПП "Танюшівка" Старобільськ - Бахмут)", - йдеться у відповіді "Укравтодору".

При цьому, як зазначили в агентстві, минулого року за державні кошти було відремонтовано 1,5% доріг загальної мережі.

"Враховуючи те, що 95% доріг через прострочені ремонти, неналежне утримання та інші причини наразі перебувають у невідповідному нормам стані, для відновлення знадобиться час", - повідомили в "Укравтодорі".

Разом із тим в Держагентстві зазначили, що в останні роки у дорожній галузі України все ж відбуваються і позитивні зміни.

"З початку цього року ми імплементуємо дві фундаментальні реформи - Дорожній фонд і децентралізацію доріг", - нагадали в Державному агентстві автодоріг.

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" розповіли про перспективу введення платних доріг в Україні. Зокрема, наразі це можливо для концесійних доріг.