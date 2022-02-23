В "Укравтодоре" хотят провести медиаанализ интервью "тендерного короля" Амирханяна

По данным агентства, Амирханян фигурирует в ряде уголовных производств и скрывается от органов досудебного расследования.

"Именно этот человек с собственной вооруженной группировкой неоднократно врывался в помещения "Укравтодора", а также Служб автомобильных дорог в областях. Мы на собственном опыте знаем, что такое устрашение и давление. Игнорирование этого факта является неуважением тысяч людей, которые честно и законно работают в отрасли", - говорится в сообщении.

В частности, в 2020 году компании из сферы влияния Амирханяна постоянно блокировали дорожные тендеры. На апрель 2020 года им удалось заблокировать тендеры, суммарная ожидаемая стоимость которых была на уровне почти 6 млрд грн.

Кроме того, в июне 2019 года следователи СБУ задержали Амирханяна по подозрению в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя по корыстным поводам, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества. Эти преступления предусмотрены ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

"Спецслужбы установили, что Амирханян через подконтрольные субъекты хозяйствования осуществил перечисление средств в размере более четырех миллионов российских рублей на счета так называемых таможенных органов оккупационных властей АР Крым", - объясняют в "Укравтодоре".

По данным СБУ, Амирханяна подозревают в незаконной переправке группы лиц через украинскую границу в РФ через территорию временно оккупированного Крыма и противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти 20 млн грн.

К тому же, СБУ разоблачило одно из предприятий Амирханяна в Николаевской области, которое незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий, что принесло ущерб государству на сумму свыше 280 млн грн.

"Учитывая комплиментарный тон интервью, отсутствие критических сбалансированных вопросов на фоне откровенно криминального прошлого Амирханяна, инициируем проведение системного медиа-анализа его интервью на факт соответствия принципам журналистики. С соответствующими официальными письмами мы уже обратились в ключевые независимые центры медиа-аналитики в Украине", - отмечают в "Укравтодоре".