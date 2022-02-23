В "Укравтодорі" хочуть провести медіааналіз інтерв’ю "тендерного короля" Амірханяна

За даними агентства, Амірханян фігурує в низці кримінальних проваджень та переховується від органів досудового розслідування.

"Саме ця людина з власним озброєним угрупуванням неодноразово вривалась у приміщення "Укравтодору", а також Служб автомобільних доріг в областях. Ми на власному досвіді знаємо, що таке залякування та тиск. Ігнорування цього факту є неповагою до тисяч людей, які чесно та законно працюють у галузі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у 2020 році компанії з кола впливу Амірханяна постійно блокували дорожні тендери. Станом на квітень 2020 року їм вдалось заблокувати тендери, сумарна очікувана вартість яких була на рівні майже 6 млрд грн.

Крім того, у червні 2019 року слідчі СБУ затримали Амірханяна за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства. Ці злочини передбачені ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

"Спецслужби встановили, що Амірханян, через підконтрольні суб’єкти господарювання, здійснив перерахування коштів у розмірі понад чотири мільйони російських рублів на рахунки так званих митних органів окупаційної влади АР Крим", - пояснюють в "Укравтодорі".

За даними СБУ, Амірханяна підозрюють у незаконному переправленні групи осіб через український кордон до РФ через територію тимчасово окупованого Криму та протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже 20 млн грн.

До того ж СБУ викрило одно з підприємств Амірханяна на Миколаївщині, яке незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій, що спричинило збитків державі на суму понад 280 млн грн.

"Враховуючи компліментарний тон інтерв’ю, відсутність критичних збалансованих питань на тлі відверто кримінального минулого Амірханяна, ініціюємо проведення системного медіааналізу його інтерв’ю на факт відповідності засадам журналістики. З відповідними офіційними листами ми вже звернулись до ключових незалежних центрів медіааналітики в Україні", - наголошують в "Укравтодорі".