"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах через снігопад

У Запорізькій області обмежено рух по ряду доріг
Станом на ранок 8 січня, незважаючи на сніг у ряді областей, проїзд дорогами державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".
Повідомляється, що на ранок невеликий сніг спостерігається в Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. На перевальних ділянках доріг без опадів, стан покриття - засніжений.
Також повідомляється, що вчора сніг помірної інтенсивності і поривчастий вітер до 20-25 м/с привели до утворення заметів заввишки до 80 см на дорогах Запорізької області. У зв'язку з цим обмежили рух для вантажівок і автобусів на окремих ділянках доріг:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму сталися масові відключення електрики через снігопад.