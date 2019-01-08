"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах через снігопад

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

У Запорізькій області обмежено рух по ряду доріг

Станом на ранок 8 січня, незважаючи на сніг у ряді областей, проїзд дорогами державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що на ранок невеликий сніг спостерігається в Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. На перевальних ділянках доріг без опадів, стан покриття - засніжений.

Також повідомляється, що вчора сніг помірної інтенсивності і поривчастий вітер до 20-25 м/с привели до утворення заметів заввишки до 80 см на дорогах Запорізької області. У зв'язку з цим обмежили рух для вантажівок і автобусів на окремих ділянках доріг:

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, км 475 + 500 - км 557 + 000 (від селища Приазовське до Бердянська);

Н-30 Токмак - Бердянськ, км 45 - км 143 (від Токмака до села Азовське);

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, км 557 + 000 - км 604 + 086 (від села Азовське до кордону з Донецькою областю);

Т-08-19 Більмак - / М-14 / км 0 + 000 - км 51 + 015 (від селища Більмак до села Осипенко Бердянського району;

Т-08-21 / Н-30 / - Приморськ, км 0 +000 - км 36 +000 (від села Панфілівка Чернігівського району до Приморська).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму сталися масові відключення електрики через снігопад.