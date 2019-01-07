В Крыму тысячи людей остались без света из-за снегопада

Иллюстративное фото (facebook.com/Odessavfoto)

Сообщается об обесточивании 17 населенных пунктов

В оккупированном Крыму сегодня, 7 января, произошли массовые отключения электричества из-за снегопада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Сообщается, что по данным местного "Крымэнерго", без электроснабжения остались 17 населенных пунктов, из них 6 - частично (более шести тысяч абонентов). Больше всего пострадали Ленинский район и Керчь, также зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах.

Напомним, ранее сообщалось, что в двух областях Украины ограничили движение транспорта из-за снегопадов. В частности, в Запорожской области ограничили движение грузовиков и автобусов по трасам М-14 "Одесса-Новоазовск", М-30 "Васильевка-Бердянск" и на участках других дорог.

Также ограничено движение для всего транспорта на территории Донецкой области: автодорога Т-0803 "Запорожье-Мариуполь" между поселком Никольское Волновахского района и селом Новокрасновка. Водителей призывают быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения. А также ограничить поездки по указанным отрезкам автодорог и выбирать пути объезда.