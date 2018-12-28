"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах Украины

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

По состоянию на утро проезд на дорогах государственного значения обеспечен

По состоянию на утро 28 декабря в Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что покрытие на дорогах в большинстве областей мокрое и частично заснеженное. В ночное время периодически возникали сложности в движении в Полтавской области (М-22 Полтава - Александрия, Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь в Кременчугском районе и Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка в районе города Кобеляки).

Сейчас проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении нет. На дорогах М-03 Киев - Харьков - Должанский и М-22 Полтава - Александрия в Полтавской области значительное количество грузовых автомобилей припарковано на стоянках.

Напомним, вчера в Полтавской области сняли ограничение на въезд на территорию области для всех видов транспортов после прекращение снегопадов.

Отметим, сегодня в Украине преимущественно дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от -7 до +5.