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"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах України

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 08:23
"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах України
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Станом на ранок проїзд на дорогах державного значення забезпечено

Станом на ранок 28 грудня в Україні забезпечено проїзд дорогами державного значення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що покриття на дорогах в більшості областей мокре і частково засніжене. У нічний час періодично виникали труднощі в русі в Полтавській області (М-22 Полтава - Олександрія, Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь у Кременчуцькому районі та М-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка в районі міста Кобеляки).

Зараз проїзд на дорогах державного значення забезпечено, заторів у русі немає. На дорогах М-03 Київ - Харків - Довжанський та М-22 Полтава - Олександрія в Полтавській області значну кількість вантажних автомобілів припарковано на стоянках.

Нагадаємо, вчора у Полтавській області зняли обмеження на в'їзд на територію області для всіх видів транспортів після припинення снігопадів.

Відзначимо, сьогодні в Україні переважно дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -7 до +5.

 

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