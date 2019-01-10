"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Дорожные службы продолжают расчищать трассы от снега

По состоянию на утро 10 января в Украине обеспечен проезд по дорогам страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что утром местами наблюдается небольшой снег в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В Одесской области - снег с дождем, в Николаевской области - туман.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в Донецкой и Херсонской областях наблюдаются накаты, в Одесской области - местами гололедица. Выполняются работы по расчистке проезжей части от снега, проводится обработка противогололедными материалами. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

Напомним, ранее синоптики предупредили об осложнении погодных условий в Украине. В частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях ожидается снег с переходом в дождь, местами пройдут обильные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области - значительные снегопады.