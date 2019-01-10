Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Осложнения погодных условий отвечают первому (желтому) уровню опасности

В Украине сегодня, 10 января, в южных, днем и в восточных областях ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечается, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели.

"В Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами обильные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области значительный снег", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают, что завтра, 11 января, в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/с.

"В центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя", - добавили в Укргидрометцентре.

Осложнения погодных условий отвечают первому (желтому) уровню опасности.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 10 января 2019 года в Украине ожидается снег, на юге с дождем, температура воздуха днем местами опустится до -7.

В столице Украины небольшой снег, днем от -5 до -7, а ночью от -13 до -15, ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.

Как писал Styler, в настоящее время на климат Украины влияет циклон, который уже успел причинить в Европе много бед и стал причиной гибели 13 человек. В ближайшее время нашу страну ожидает холодная погода.