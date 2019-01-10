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"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 09:29
"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Дорожні служби продовжують розчищати траси від снігу

Станом на ранок 10 січня в Україні забезпечено проїзд по дорогах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що вранці місцями спостерігається невеликий сніг у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. В Одеській області - сніг з дощем, у Миколаївській області - туман.

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжений, у Донецькій та Херсонській областях спостерігаються накати, в Одеській області - місцями ожеледиця. Виконуються роботи по розчищенню проїжджої частини від снігу, проводиться обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Україні. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях очікується сніг з переходом в дощ, місцями пройдуть сильні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу, у Запорізькій області - значні снігопади.

 

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -7
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