"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны

На западе Украины выпало до 15 см снега
По состоянию на утро 16 декабря в Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Укравтодора".
Сообщается, что в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях за ночь выпало от 5 до 15 см снега. Также небольшой снег идет в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Луганской и Донецкой областях с толщиной покрова 1-5 см
"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. В областях, где идет снег, выполняются работы по расчистке дорог от снега", - говорится в сообщении.
Также в "Укравтодоре" отметили, что на перевальных участках продолжаются осадки в виде умеренного снега, высота снежного покрова составляет 5-12 см. Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали 561 единицу техники и 943 рабочих.
Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины.
Ранее также сообщалось, что уже с понедельника, 17 декабря, начнется существенное похолодание. В частности, на следующей неделе в некоторых регионах морозы будут достигать -11.