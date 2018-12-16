"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

На западе Украины выпало до 15 см снега

По состоянию на утро 16 декабря в Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Укравтодора".

Сообщается, что в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях за ночь выпало от 5 до 15 см снега. Также небольшой снег идет в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Луганской и Донецкой областях с толщиной покрова 1-5 см

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. В областях, где идет снег, выполняются работы по расчистке дорог от снега", - говорится в сообщении.

Также в "Укравтодоре" отметили, что на перевальных участках продолжаются осадки в виде умеренного снега, высота снежного покрова составляет 5-12 см. Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали 561 единицу техники и 943 рабочих.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины.

Ранее также сообщалось, что уже с понедельника, 17 декабря, начнется существенное похолодание. В частности, на следующей неделе в некоторых регионах морозы будут достигать -11.