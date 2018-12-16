"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

На заході України випало до 15 см снігу

Станом на ранок 16 грудня в Україні забезпечено проїзд дорогами державного значення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Укравтодора".

Повідомляється, що в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за ніч випало від 5 до 15 см снігу. Також невеликий сніг йде у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Луганській та Донецькій областях із товщиною покриву 1-5 см

"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. В областях, де йде сніг, виконуються роботи з розчищення доріг від снігу", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укравтодорі" зазначили, що на перевальних ділянках тривають опади у вигляді помірного снігу, висота снігового покриву становить 5-12 см. Для забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожні організації задіяли 561 одиницю техніки та 943 робітників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України.

Раніше також повідомлялося, що вже з понеділка, 17 грудня, розпочнеться істотне похолодання. Зокрема, наступного тижня в деяких регіонах морози сягатимуть -11.