ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупреждают о гололедице в Украине

Новости » Общество    16.12.2018 - 08:19
Синоптики предупреждают о гололедице в Украине
Иллюстративное фото (УНИАН)

Гололедица на дорогах ожидается по всей стране

Сегодня, 16 декабря, на дорогах Украины ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 16 декабря на дорогах страны ожидается гололедица.

Отметим, по прогнозу синоптиков, сегодня на западе Украины ожидается снег, на юге Одесской области небольшой дождь, на остальной территории страны преимущественного без осадков. Днем в среднем по стране от 0 до -5, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от -2 до +3, днем от 0 до +5.

В Киеве сегодня существенных осадков не ожидается. Температура днем составит от -3 до -5.

Ранее также сообщалось, что уже с понедельника, 17 декабря, начнется существенное похолодание. Так, на следующей неделе в некоторых регионах морозы будут достигать  -11. Накануне стало известно, что высота снежного покрова в Карпатах достигла 40 см. Температура воздуха в горах опускается до -10, снег стабильный. На посту Драгобрат температура опускается до  -11,6, вероятность схождения лавин расценивается как умеренная.

 

Во Львовской области грузовик столкнулся с легковым авто, есть погибший и пострадавшие
Новости Украины ГидрометцентрГСЧСгололедица
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь