Синоптики предупреждают о гололедице в Украине

Иллюстративное фото (УНИАН)

Гололедица на дорогах ожидается по всей стране

Сегодня, 16 декабря, на дорогах Украины ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 16 декабря на дорогах страны ожидается гололедица.

Отметим, по прогнозу синоптиков, сегодня на западе Украины ожидается снег, на юге Одесской области небольшой дождь, на остальной территории страны преимущественного без осадков. Днем в среднем по стране от 0 до -5, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от -2 до +3, днем от 0 до +5.

В Киеве сегодня существенных осадков не ожидается. Температура днем составит от -3 до -5.

Ранее также сообщалось, что уже с понедельника, 17 декабря, начнется существенное похолодание. Так, на следующей неделе в некоторых регионах морозы будут достигать -11. Накануне стало известно, что высота снежного покрова в Карпатах достигла 40 см. Температура воздуха в горах опускается до -10, снег стабильный. На посту Драгобрат температура опускается до -11,6, вероятность схождения лавин расценивается как умеренная.