"Укравтодор" просят отбирать кадры в отрасль на прозрачных конкурсах

Политическая партия "Громадянський рух "Хвиля" призвала главу "Укравтодора" Александра Кубракова обеспечить открытые конкурсы на вакантные должности в автодорожной отрасли, в частности, в Службах автомобильных дорог в регионах. Об этом говорится в соответствующем письме главы партии Александра Тарасюка, передает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

Тарасюк считает, что это будет способствовать получению всесторонней оценки обществом будущих менеджеров на местах.

Он уверен, что каждая область Украины должна приложить максимальные усилия для развития своей транспортной инфраструктуры, чем заложить фундамент для стремительного развития экономики государства.

"Реализовать это могут только те управленцы, которые являются исключительно профессионалами своего дела, патриотами Украины с безупречной репутацией. Перед назначением на ответственные должности, резюме любого претендента должно пройти детaльный анализ и получить положительный отзыв общества, чтобы не допустить к руководству сферами жизнедеятельности экономики людей, не "чистых на руку", которые ставят власть и бизнес-интересы в противовес интересам государства", - говорится в письме.

Отмечается, что за последние пять лет в регионах сформировались целые дорожные кланы, которые снова пытаются различными способами не потерять контроль за ремонтом дорог, в том числе путем назначения на руководящие должности "своих" людей в местные Службы автомобильных дорог Украины.

"Поэтому, кандидаты на данные должности, в том числе в регионах, вызывают беспокойство у граждан", - говорится в письме.

Партийцы приводят пример Тернопольской области, где, как пишет "Апостроф", на кресло руководителя местной САД претендуют четыре кандидата, три из которых связаны с местной дорожной фирмой ООО "Техно-Буд-Центр". В частности, Владимир Хемий – "подписант дефектных актов для разделения дорог по 40 метров, прямой лоббист и экс-директор "Техно-Буд-Центр", лицо, которое подозревается в коррупции согласно документам, направленным Укравтодором в Нацполицию", - сказано в документе.

"Следующий кандидат Владимир Гаврилюк. ... чиновник, который будучи заместителем директором ГП "Тернопольский облавтодор" по финансово экономическим вопросам, довел государственное предприятие до банкротства,

Третий кандидат Игорь Раинчук. Руководитель, который довел возглавляемый им райавтодор до ликвидации из-за значительных убытков, связанный с ООО "Техно-Буд-центр" через сына, который там работает. (Раинчук) участвует в акциях, направленных на дискредитацию института Президента Украины. ... Владимир Боровой: доверенное лицо бывшего скандального экс-чиновника "Укравтодора" Богдана Юлика и владельца "Буковеля" экс-нардепа Александра Шевченко", - отмечается в письме.

Авторы документа считают, что результатом назначения любого из вышеперечисленных кандидатов на должность руководителя САД будет "рейдерский захват дорожной сферы Тернопольщины", что приведет к монопольному получению подрядов одной компанией и к увеличению стоимости работ.

"Просим объявить открытые конкурсы на замещение соответствующих вакансий с целью получения всесторонней оценки обществом будущих менеджеров САД на местах", - говорится в письме.

Как известно, главой политической партии "Громадянський рух "Хвиля" до назначения в Генеральную прокуратуру был нынешний главный военный прокурор Украины и экс-народный депутат Виктор Чумак.

Ранее СМИ писали, что на должность в САД Тернопольской области претендует четыре сомнительных кандидата.