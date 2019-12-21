"Укравтодор" просять відбирати кадри в галузь на прозорих конкурсах

Політична партія "Громадянський рух "Хвиля" закликала голову "Укравтодору" Олександра Кубракова забезпечити відкриті конкурси на вакантні посади в автодорожній галузі, зокрема, у Службах автомобільних доріг в регіонах. Про це йдеться у відповідному листі глави партії Олександра Тарасюка, передає РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Тарасюк вважає, що це сприятиме отриманню всебічної оцінки суспільством майбутніх менеджерів на місцях.

Він упевнений, що кожна область України має докласти максимальних зусиль для розвитку своєї транспортної інфраструктури, чим закласти фундамент для стрімкого розвитку економіки держави.

"Реалізувати це можуть тільки ті управлінці, які є виключно професіоналами своєї справи, патріотами України з бездоганною репутацією. Перед призначенням на відповідальні посади, резюме будь-якого претендента має пройти детальний аналіз і отримати позитивний відгук суспільства, щоб не допустити до керівництва сферами життєдіяльності людей економіки, не "чистих на руку", які ставить влада і бізнес-інтереси на противагу інтересам держави", - йдеться в листі.

Наголошується, що за останні п'ять років в регіонах сформувалися цілі дорожні клани, які знову намагаються різними способами не втратити контроль за ремонтом доріг, у тому числі шляхом призначення на керівні посади "своїх" людей в місцеві Служби автомобільних доріг України.

"Тому, кандидати на ці посади, в тому числі в регіонах, викликають занепокоєння у громадян", - йдеться в листі.

Партійці наводять приклад Тернопільській області, де, як пише "Апостроф", на крісло керівника місцевої САД претендують чотири кандидати, три з яких пов'язані з місцевою дорожньої фірмою ТОВ "Техно-Буд-Центр". Зокрема, Володимир Хемій – "підписант дефектних актів для розділення доріг за 40 метрів, прямий лобіст і екс-директор "Техно-Буд-Центр", особа, яка підозрюється у корупції згідно з документами, спрямованих Укравтодором Нацполіцію", - сказано в документі.

"Наступний кандидат Володимир Гаврилюк. ... чиновник, який будучи заступником директором ДП "Тернопільський облавтодор" з фінансово-економічних питань, довів державне підприємство до банкрутства.

Третій кандидат Ігор Раінчук. Керівник, який довів очолюваний ним райавтодор до ліквідації через значні збитки, пов'язані з ТОВ "Техно-Буд-центр" через сина, який там працює. (Раінчук) бере участь в акціях, спрямованих на дискредитацію інституту Президента України. ... Володимир Боровий: довірена особа колишнього скандального екс-чиновника "Укравтодору" Богдана Юліка і власника "Буковеля" екс-нардепа Олександра Шевченка", - зазначається у листі.

Автори документа вважають, що результатом призначення будь-якого з перерахованих вище кандидатів на посаду керівника САД буде "рейдерське захоплення дорожньої сфери Тернопільщини", що призведе до монопольного отримання підрядів однією компанією і до збільшення вартості робіт.

"Просимо оголосити відкриті конкурси на заміщення відповідних вакансій з метою отримання всебічної оцінки суспільством майбутніх менеджерів САД на місцях", - йдеться в листі.

Як відомо, головою політичної партії "Громадянський рух "Хвиля" до призначення в Генеральну прокуратуру був нинішній головний військовий прокурор України і екс-народний депутат Віктор Чумак.

Раніше ЗМІ писали, що на посаду в САД Тернопільської області претендує чотири сумнівних кандидата.