Водителей предупреждают о гололедице на дорогах Украины

Завтра в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий в виде значительного снега, что повлечет за собой осложнение ситуации на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Отмечается, что в течение суток 3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

"Ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег; на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области во вторник, 3 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается ночью умеренный, днем небольшой снег. А также образование снежного покрова высотой 2-5 см, а на дорогах гололедица.

РБК-Украина писало, что погода в Украине во вторник, 3 декабря, будет снежная, местами ожидается гололедица, температура воздуха опустится до - 10 градусов.