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"Укравтодор" предупреждает о гололедице на дорогах

Новости » Общество     25.11.2019 - 15:27
"Укравтодор" предупреждает о гололедице на дорогах
Иллюстративное фото (golos.kievcity.gov.ua)

Ожидается также густой туман

В "Укравтодоре" предупреждают водителей об осложнении погоды в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу "Укравтодора" в Facebook.

Отмечается, что ожидается гололедица на дорогах, а также густой туман в западных областях.

"Во внимание водителей! 26 ноября ночью и утром в западных областях туман, видимость 200-500 м, местами гололед, на дорогах гололедица (1 уровень опасности, желтый). Будьте внимательными и осторожными на дороге!", - говорится в сообщении.

&quot;Укравтодор&quot; предупреждает о гололедице на дорогах

Ранее синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине, ожидается туман и гололедица. В западных областях ночью и утром ожидается туман, морось, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура в течение суток от -2 градусов мороза до +3 градусов. На Закарпатье днем +5-10 градусов.

На остальной территории без осадков; температура ночью +1-6 градусов, в восточных областях до -9 градусов, днем от -2 до +3 градусов тепла.

РБК-Украина писало, что погода в Украине со среды, 27 ноября, изменится - ожидается потепление, а также появятся осадки в виде дождя и мокрого снега. На Юге, Востоке, во многих центральных областях появятся осадки - преимущественно дождь,

Синоптики предупредили о гололеде в Украине В Украине завтра потеплеет до +12
Новости Украины ПогодагололедицаУкравтодор
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