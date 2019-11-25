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Завтра в Украине потеплеет до +10

Новости » Общество     25.11.2019 - 14:33
Завтра в Украине потеплеет до +10
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптики предупреждают о гололедице

Завтра, 26 ноября, погода в Украине сохранится прохладной, однако на Закарпатье днем воздух прогреется до +10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Отмечается, что в западных областях ночью и утром ожидается туман, морось, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура в течение суток от -2 градусов мороза до +3 градусов. На Закарпатье днем +5-10 градусов.

На остальной территории без осадков; температура ночью +1-6 градусов, в восточных областях до -9 градусов, днем от -2 до +3 градусов тепла.

Кроме того, в южных областях +1-6 градус. В Крыму ночью ожидается +2-7 градуса, днем +8-13 градусов.

Ветер в Украине 26 ноября ожидается юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек.

Завтра в Украине потеплеет до +10

Ранее сообщалось, что 26 ноября, ночью и утром в западных областях ожидается туман, видимость 200-500 метров. Кроме того, местами прогнозируют гололед, на дорогах гололедица.

РБК-Украина писало, что погода в Украине со среды, 27 ноября, изменится - ожидается потепление, а также появятся осадки в виде дождя и мокрого снега.

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