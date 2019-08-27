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"Укравтодор" предложил взимать плату с фур за проезд по дорогам

Новости » Экономика    27.08.2019 - 14:46
"Укравтодор" предложил взимать плату с фур за проезд по дорогам
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Чиновникам крайне необходимо найти источник финансирования Дорожного фонда

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено ввести систему сбора с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины. Об этом сказал и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Новак напомнил о свих предыдущих инициативах имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы: Weight-in-Motion - систему автоматического взвешивания в движении, фото-фиксации превышения скорости и систему анализа трафика с помощью камер.

"Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины", - сказал он.

Новак заявил о необходимости закона, который урегулирует вопросы этого сбора. "Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - сказал он.

Напомним, на ремонт и строительство дорог государственного значения в 2019 году в Украине будет направлено 19 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов это капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

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Новости Украины Укравтодордорогипроезд
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