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"Укравтодор" запропонував стягувати плату з фур за проїзд по дорогах

Новини » Економіка    27.08.2019 - 14:46
"Укравтодор" запропонував стягувати плату з фур за проїзд по дорогах
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Чиновникам вкрай необхідно знайти джерело фінансування Дорожнього фонду

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") має намір ввести систему збору з великовантажного транспорту за проїзд дорогами України. Про це сказав в.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Новак нагадав про своїх попередні ініціативи імплементувати в Україні інтелектуальні транспортні системи: Weight-in-Motion - систему автоматичного зважування в русі, фото-фіксації перевищення швидкості і систему аналізу трафіку за допомогою камер.

"Четверта частина глобальної інтелектуальної транспортної системи України - це tolling, тобто збір оплат з великовантажного транспорту за проїзд дорогами України", - сказав він.

Новак заявив про необхідність закону, який врегулює питання цього збору. "Нам вкрай необхідно ввести додаткове джерело Дорожнього фонду. Існує європейський принцип: фури, особливо ті, які заробляють на перевезеннях, повинні більше платити за проїзд по дорогах", - сказав він.

Нагадаємо, на ремонт і будівництво доріг державного значення в 2019 році в Україні буде направлено 19 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

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