ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гройсман предлагает поднять штрафы за перегруженные фуры

Новости » Общество    10.04.2019 - 12:35
Гройсман предлагает поднять штрафы за перегруженные фуры
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман заявил, что перегруженные фуры быстро разбивают отремонтированные дороги

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает ужесточить ответственность и поднять штрафы за перегрузку фур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

В частности, Гройсман отметил, что правительство вкладывает миллиарды гривен в ремонт и строительство дорог.

"А перегруженные фуры разбивают их за несколько лет. Должна быть серьезная ответственность и штрафы для тех, кто отправляет, перевозит и принимает груз, нарушая нормы", - подчеркнул премьер.

Гройсман предлагает поднять штрафы за перегруженные фуры

 

Напомним, в январе сообщалось, что под Киевом появились мобильные комплексы, предназначенные для взвешивания грузовиков на пунктах пропуска въезда и выезда в столицу. По состоянию на зиму 2019, по всей стране работали 78 таких комплексов.

Как ранее писало РБК-Украина, в этом году государство потратит на дорожное хозяйство рекордные 50 млрд гривен. Это почти на 19% больше прошлогодних затрат. Львиная доля будет выделена "Укравтодору" и местным властям для ремонта и строительства автомагистралей государственного и регионального значения.

Премьерский спектакль: как решение Кабмина о цене на газ может осложнить переговоры с МВФ
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Владимир Гройсмандорогифуры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь