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"Укравтодор" отремонтировал альтернативную дорогу Киев-Чернигов: что сделано

Фото: "Укравтодор" отремонтировал альтернативную дорогу Киев-Чернигов (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

"Укравтодор" выполнил ремонт альтернативной дороги от Киева до Чернигова. Она пролегает по дорогам регионального и территориального значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".

Так, специалисты на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов построили два временных объезда у разрушенных мостов, далее выполнили ямочный ремонт отдельных участков, аварийные участки накрыли сплошным слоем асфальтобетона, нанесли разметку на дороге.

В "Укравтодоре" также предупреждают водителей, что в Черниговской области продолжается разминирование территорий. В некоторых местах в пределах дорожного покрытия и в полосах отвода автомобильных дорог также могут встречаться взрывоопасные предметы.

Напомним, Укравтодор подписал соглашение с Чехией о передаче гуманитарной помощи в виде понтонных мостов.

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КиевУкравтодорЧерниговВторжение России в Украину