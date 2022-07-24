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"Укравтодор" відремонтував альтернативну дорогу Київ-Чернігів: що зроблено

Фото: "Укравтодор" відремонтував альтернативну дорогу Київ-Чернігів (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

"Укравтодор" виконав ремонт альтернативної дороги від Києва до Чернігова. Вона пролягає дорогами регіонального та територіального значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

Так, фахівці на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна-Чернігів побудували два тимчасових об'їзди біля зруйнованих мостів, далі виконали ямковий ремонт окремих ділянок, аварійні ділянки накрили суцільним шаром асфальтобетону, нанесли розмітку на дорозі.

В "Укравтодорі" також попереджають водіїв, що в Чернігівській області триває розмінування територій. У деяких місцях в межах дорожнього покриття і в смугах відведення автомобільних доріг також можуть зустрічатися вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, Укравтодор підписав угоду з Чехією про передачі гуманітарної допомоги у вигляді понтонних мостів.

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КиївУкравтодорЧернігівВторгнення Росії до України