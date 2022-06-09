Чехия передаст Укравтодору два понтонных моста для ремонта разрушенных дорог

Ускорить восстановление разрушенной в результате российского вторжения транспортной инфраструктуры помогут два 36-метровых понтонных моста. Украине их передаст Чехия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Каждый день мы работаем над восстановлением транспортного сообщения. Нам уже удалось открыть проезд на 40 временных переправах, а дорожные компании продолжают строить временные объездные пути там, где сообщение невозможно из-за взорванных мостов", - отметил министр.

Кубраков также подчеркнул, что Укравтодор подписал соглашение с Администрацией государственных материальных резервов Чешской Республики о передаче гуманитарной помощи – двух понтонных мостов длиной 36 метра каждый.