Синоптики предупреждают о тумане в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туман в Киеве сохранится до конца суток 10 декабря, а также ночью и утром 11 декабря

В Киеве сегодня до конца суток, 10 декабря, а также завтра, 11 декабря, ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, из-за тумана 10 и 11 декабря в Киеве видимость на дорогах составит 200-500 м. Водителям во время управления автомобилем в тумане рекомендуют снизить скорость, включить противотуманные фары совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, включать аварийную световую сигнализацию при остановке, а также избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 10 декабря 2018 года, на территории Украины местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от 0 до +8.

Кроме того, сообщалось, что по состоянию на утро 10 декабря в Карпатах высота снежного покрова местами достигает 35 см. Температура воздуха в Карпатах около 5 градусов мороза, туман и снег. В частности, на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -4,8 градуса мороза, снег.