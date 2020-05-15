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"Укравтодор" назвал причину масштабных ДТП с пострадавшими под Киевом

Новости » Происшествия     15.05.2020 - 13:52
"Укравтодор" назвал причину масштабных ДТП с пострадавшими под Киевом
Фото: ДТП на трассе Киев-Житомир (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Две аварии на трассе Киев-Житомир - с пострадавшими

Масштабные ДТП на трассе Киев-Житомир произошли из-за густого дыма. В результате аварий есть пострадавшие, существенно затруднено движение в направлении Киева.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечает "Укравтодор" поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и громкую информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни людей.

"Сегодня утром, 15 мая, в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что из пяти ДТП две аварии - с пострадавшими. В результате аварий движение в направлении Киева было затруднено.

Отметим, сегодня стало известно о масштабных ДТП на трассе Киев-Житомир с участием не менее десяти фур и пяти легковых автомобилей. В результате инцидента образовалась пробка на 5 километров.

Напомним, ранее сообщалось, о тройном ДТП в Киеве на ул. Большой Васильковской. В результате аварии госпитализировали двух человек. Авария произошла после того, как микроавтобус Opel на светофоре протаранил легковые автомобили Skoda и Kia и протянул их несколько метров.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины КиевДТПЖитомир
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