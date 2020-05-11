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В Киеве произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     11.05.2020 - 11:20
В Киеве произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авария произошла на улице Большой Васильковской

В понедельник, 11 мая, в Киеве на ул. Большой Васильковской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с тремя автомобилями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как сообщается, в результате аварии госпитализировали двух человек.

"Водитель буса Opel на светофоре не заметил стоящие авто и протаранил Skoda и Kia, протянув их больше 30 метров аж до середины АЗС. Пострадали и были госпитализированы двое: водитель и пассажирка Skoda. На месте работали коммунальщики, убирали килограммы мусора - обломков авто", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области ночью 10 мая произошло столкновение двух легковых автомобилей, которое привело к гибели 2 и травмированию 3 людей.

Также РБК-Украина писало, что в Калиновском районе Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое военнослужащих, еще одна потерпевшая находится в реанимации.

Кроме этого, ранее в Ивано-Франковской области произошло столкновение двух автомобилей в городе Яремче, что привело к травмированию 4 человек.

Теги Новости Украины КиевДТП
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