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На трассе под Киевом произошли масштабные ДТП, транспорт застрял в пробке

Новости » Происшествия     15.05.2020 - 11:57
На трассе под Киевом произошли масштабные ДТП, транспорт застрял в пробке
Фото: ДТП на трассе Киев-Житомир (facebook.com/KyivOperativ)

В ДТП попало не менее десятка фур и несколько легковых автомобилей

В результате масштабных аварий на трассе под Киевом на несколько километров растянулась пробка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Сообщается, что на 40-м километре трассы Киев-Житомир произошло несколько масштабных аварий. В частности, в ДТП попали не менее 10 фур и пяти легковых автомобилей.

Также сообщается, что в результате этих аварий растянулась пробка на пять километров.

ДТП із 15 автомобілів на трасі під Києвом Одразу декілька різних масштабних аварій сталися сьогодні зранку по Житомирській трасі (десь 40 кілометр). Ми нарахували 10 вантажівок і 5 легковиків. Затор просто нереальний, кілометрів на 5. Деталі щодо цих #ДТП уточнюються.

Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 15 травня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса в Николаевской области столкнулась фура с легковым автомобилем. В результате аварии погибли 2 человека - пассажиры автомобиля Skoda Octavia. Водитель грузовика MAN не пострадал.

Также ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе Александрия-Николаев в Кропивницком, где водитель ВАЗ 2104 допустил столкновение с другим автомобилем. В результате водитель ВАЗа погиб на месте, пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась. Правоохранители по данному факту внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины КиевДТПЖитомирпробкитрасса
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