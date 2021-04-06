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"Укравтодор" и Дрогобычская община совместно профинансируют ремонт дорог в рамках "Большой стройки"

Автор: РБК-Украина

Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах восстановления дорог подписала Служба автомобильных дорог в Львовской области и Дрогобычская объединенная территориальная община.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

Отмечается, что это новый формат партнерства во Львовской области, при котором региональное подразделение "Укравтодора" и территориальная община будут совместно финансировать восстановления инфраструктуры.

"Они объединят усилия, реализуя два проекта: строительство новой объездной дороги Дрогобыча и обустройство безопасности инфраструктуры на трассе Т-14-18 Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый", - говорится в сообщении.

Государство предусмотрело 200 млн грн на восстановление дорог государственного значения в пределах Дрогобычской ОТГ, а община выделит 1 млн грн на изготовление проектно-сметной документации к двум объектам.

Всего в 2021 году по программе "Большая стройка" во Львовской области будет построено, реконструировано и отремонтировано 365,2 км государственных дорог и обновлено 56 искусственных сооружений.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявлял, что до конца 2023 года в Украине будет восстановлена вся сеть общегосударственных дорог Украины.

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Новости Украины УкравтодорЛьвовская областьдорогиБольшая стройка
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