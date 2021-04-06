"Укравтодор" і Дрогобицька громада спільно профінансують ремонт доріг в рамках "Великого будівництва"

Зазначається, що це новий формат партнерства у Львівській області, при якому регіональний підрозділ "Укравтодору" та територіальна громада співфінансуватимуть відновлення інфраструктури.

"Вони об’єднають зусилля, реалізовуючи два проекти: будівництво нової об’їзної дороги Дрогобича та облаштування безпекової інфраструктури на трасі Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий", - йдеться у повідомленні.

Держава передбачила 200 млн грн на відновлення доріг державного значення у межах Дрогобицької ОТГ, а громада виділить 1 млн грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації до цих двох об’єктів.

Загалом у 2021 році за програмою "Велике будівництво" у Львівській області буде побудовано, реконструйовано та відремонтовано 365,2 км державних доріг та оновлено 56 штучних споруд.