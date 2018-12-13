Украшения на Новый год своими руками

Фото: Новогодние украшения своими руками (pixabay.com)

5 идей для создания оригинальных новогодних украшений

Подготовка к зимним праздникам уже в самом разгаре. Как сделать украшения на Новый год 2019 своими руками и необычно нарядить елку с помощью подручных средств - в подборке идей от Styler.

Достаточно лишь проявить немного фантазии и творчества, и из доступных материалов получится эксклюзивный новогодний декор. Предлагаем топ-5 оригинальных вариантов:

новогодние украшения из старых елочных игрушек:

яркие 3D-шары из пайеток;

новогодний ангел из макарон;

елочные украшения из ткани;

снеговики из носков.

Конечно, намного проще купить уже готовые елочные игрушки, которыми сейчас просто изобилуют прилавки магазинов. Но ведь гораздо интереснее заняться рукоделием, привлекая детей и родственников. Такой новогодний декор, созданный своими руками, всегда будет напоминать о проведеном вместе времени.

Украшения на Новый год из старых елочных игрушек

Фото: Украшение из елочных игрушек (pixabay.com)

Наверняка у вас есть старые новогодние шарики, которые уже слегка потускнели, потеряли былой блеск или просто надоели. Вы можете подарить им вторую жизнь, приложив немного фантазии и креатива. Предлагаем раскрасить игрушку на свое усмотрение.

Лучше всего для этого подойдут акриловые краски, а также специальные краски и контуры для работы со стеклом. Идею можно подсмотреть в интернете или придумать самостоятельно, например, зимний домик и заснеженные елочки.

Блестящие hand made украшения на Новый год из пайеток

Фото: Декор из пайеток (pixabay.com)

Для основы возьмите легкий пенопластовый шарик. Подобно рыбным чешуйкам послойно наклейте на шар пайетки. Не забудьте прикрепить петельку, за которую готовый шарик удобно будет цеплять на елку.

Можно сделать такое украшение однотонным, а можно поиграть с красками и узорами. Это увлекательное занятие принесет немало удовольствия как вам, так и детям.

Оригинальные украшения своими руками из макарон

Фото: Украшение на елку из макарон (pixabay.com/ru/lulaas)

Посмотрите, какой милый ангелок получился из самых простых материалов, которые найдутся в каждом доме. Это – макаронные изделия. И чем более витиеватыми и фигуристыми они будут, тем интереснее может получиться в итоге ваше украшение. Макароны желательно покрасить, тогда такая игрушка сохранится дольше.

Из макарон получаются красивые снежинки на елку, гирлянды и другие украшения. Главное - выбрать изделия с красивым узором.

Шитые украшения на Новый год своими руками

Вы умеете рукодельничать? Тогда стоит потратить немного времени, и в ваших умелых пальцах родится новогоднее чудо: например, фея или гномик, которые будут охранять спокойствие вашей семьи.

Фото: Шитые елочные игрушки (pixabay.com)

Здесь собраны воедино множество техник и материалов: шитье, вязание, нанизывание, вырезание, приклеивание, ткани, нитки, бусины, пуговицы, ленточки. Таким творческим делом полезно заниматься вместе с детьми. Сделайте несколько таких куколок, поселите их на елке или подарите друзьям.

Забавные снеговики своими руками

Фото: Снеговички своими руками из свитера (pixabay.com)

Не беда, если у вас нет особых талантов, и вы не дружите с иголкой и ниткой. Даже в этом случае вы можете получить массу удовольствия от рукоделия. Чтобы сделать такую милую парочку снеговичков, вам понадобится трикотаж, вата или силиконовый наполнитель, пуговки, булавки и 10 минут времени.

Это могут быть носки, детские колготки или рукава старого свитера. Цельный кусок подворачивается, заполняется мягким материалом, связывается и скалывается булавками – вот и готовы веселые новогодние фигурки. Из бисера можно сделать глазки и нос, а из кусочков разноцветных носков - шарфик.

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Видео: РБК-Украина