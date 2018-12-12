Новый год в эфире: что телеканалы покажут украинцам

Фото: коллаж РБК-Украина

Стало известно, что в новогоднюю ночь готовят каналы "1+1", "Интер", "Украина", СТБ, "Новый канал", ТЕТ и ICTV

Для украинцев, которые настроены встретить Новый 2019 год с включенным телевизором и следить за праздничным эфиром, но не знают - чему отдать предпочтение - подготовлен перечень новогодних эфиров. Об этом сообщает "Медианяня".

Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с телеконтентом каналов в ночь с 31 декабря на 1 января 2019-го. Вожможно, эта информация упростит вам выбор и позволит узнать - какой вещатель проявил фантазию, кто пошел по проторенной дорожке, а кто решил сдаться конкурентам.

Фото: Вечерний Киев (Скриншот)

"1+1"

В последнее время сложно представить новогодний эфир на "плюсах" без самой популярной украинской комик-студии "Квартал 95". Любимые миллионами артисты традиционно устраивают яркое шоу "под елочку", которое пользуется головокружительным успехом. Зрители канала приходящий 2019-й года также встретят с талантливыми юмористами.

Кроме того, в эфире "1+1" покажут премьеры фильмов "Свингеры" и "Скажене весілля". Также ожидается телеверсия концерта эстрадной певицы Ирины Федишин.

"Интер"

Этот телеканал организовывает скандальный новогодний "огонек". Также на концерте зритель сможет увидеть совместное выступление телеведущего Андрея Доманского вместе со своей дочерью Кирой - режиссером-постановщиком мероприятия стала Катя Царик.

Праздничный эфир начнется с 22:30. Зрители канала увидят выступления Софии Ротару, Олега Винника, Таисии Повалий, Оли Поляковой, Верки Сердючки, Ирины Билык, Ани Лорак, Макса Барских, Надежды Мейхер, MONATIK, Златы Огневич, Виталия Козловского, артиста Сереги, Милы Нитич, Alekseev, Влада Сытника, Владимира Гришко, Open Kids и Aviator, дуэта "Анна-Мария" и детского ансамбля "Парадиз".

Также праздничный эфир украсят олимпийские чемпионки Яна Клочкова и Стелла Захарова, а также футболист Влад Ващук.

Олег Винник (Иллюстративное фото: Styler, коллаж)

"Украина"

Зрители канала также смогут насладиться концертом мегапопулярного "вожака вовчиць" Олега Винника. Также выступят Оля Полякова, София Ротару, DZIDZIO, Настя Каменских, Ирина Билык, Павло Зибров, MONATIK, Макс Барских, Сергей Бабкин, TAYANNA, Alyosha, ALEKSEEV, Злата Огневич, Арсен Мирзоян, TARABAROVA, Ольга Цибульская, Ivan Navi, OLEYNIK, группы "НеАнгелы", "Антитіла", "ТІК", KADNAY, Freedom-jazz, "Лисапетный батальон". Ведущими шоу станут Лилия Ребрик и Александр Скичко.

Проект начнется в 20:00 в понедельник, 31 декабря. Как говорится в релизах пресс-службы, будут "неожиданные звездные дуэты, сказочные яркие постановки, премьеры новых песен и самых популярных артистов в совершенно новых амплуа".

Отмечается, что снимали новогоднее шоу в самом большом павильоне киностудии имени Довженко около 40 часов.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

СТБ

Телеканал СТБ подготовил на новогодний эфир набор известных старых советских кинокомедий. В последний день уходящего года в 18:00 покажут "Бриллиантовую руку", затем праздничный киномарафон продолжит картина "Джентльмены удачи", а сам Новый год придет на фоне комедии "Иван Васильевич меняет профессию".

"Новый канал"

Тут также для зрителей подготовили кино - с 21:00 украинцам предлагают проводить уходящий год картиной "Красавица и чудовище", а с 23:00 и до трех ночи покажут три части "Классного мюзикла".

ТЕТ

Этот канал выбрал аналогичный путь для своего новогоднего эфира, однако в противовес коллегам ленты покажет собственного производства. 31 декабря с 19:00 и до 1:30 вторника 1 января 2019-го состоится показ серий "Однажды под Полтавой".

ICTV

Артисты "Дизель Студио" передали новогоднюю эстафету популярному сериалу "Пес". В последний вечер уходящего 2018-го канал покажет новые эпизоды этого детективного сериала, снятые специально к праздникам.

Как сообщалось ранее, в столице Украины полным ходом идет подготовка к празднованию Нового 2019 года, и главная елка страны уже красуется на Софийской площади. Также на другой праздничной локации - на Контрактовой площади - разрастается еще один новогодний городок.

Также мы писали о том, что певец Макс Барских, который недавно покорил сцену в Международном Выставочном Центре с новым шоу "Семь", рассказал, как правильно загадывать желание на Новый год.

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Видео: РБК-Украина