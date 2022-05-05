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Укрализныця обновила данные о задержке поездов

Фото: Укрализныця обновила данные о задержке ряда пассажирских поездов
Автор: Роман Мирончук

Украина обнародовала данные о задержке ряда пассажирских поездов из-за обстрела территории Украины российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укралізницю.

По состоянию на 07:00 5 мая с опозданием едут следующие поезда:

№150 Черновцы - Полтава (+11:13 ч);

№60 Чоп - Киев (+10:22 ч);

№25 Рахов - Одесса (+9:42 ч);

№5 Ивано-Франковск - Запорожье (+9:41 ч);

№120 Львов - Запорожье (+9:32 ч);

№1 Ивано-Франковск - Харьков (+8:41 ч);

№232 Львов - Днепр (+7:22 ч);

№42 Львов - Днепр (+7:14 ч);

№45 Ужгород - Лозовая (+6:51 ч);

№749 Киев - Ивано-Франковск (+6:48 ч);

№37 Ужгород - Одесса (+5:55 ч);

№56 Рахов-Киев (+5:37 ч);

№145 Львов - Ужгород (+5:33 ч);

№12 Львов - Одесса (+5:30 ч);

№86 Львов - Запорожье (+4:57 ч);

№30 Ужгород - Киев (+4:49 ч);

№96 Рахов - Киев (+4:42 ч);

№43 Ивано-Франковск-Киев (+4:40 ч);

№13 Киев - Солотвино (+3:59 ч);

№50 Трускавец - Киев (+3:42 ч);

№8 Черновцы - Киев (+3:38 ч);

№136 Белгород-Днестровский - Черновцы (+3:36 ч);

№14 Солотвино - Киев (+3:14 ч);

№4 Запорожье - Львов (+3:10 ч);

№18 Львов - Харьков (+3:07 ч);

№82 Ужгород - Киев (+3 ч);

№8 Одесса - Харьков (+2:21 ч);

№92 Харьков - Одесса (+2:13 ч);

№7 Киев - Черновцы (+2:08 ч);

№49 Киев - Трускавец (+1:57 ч);

№54 Одесса - Днепр (+1:56 ч);

№87 Запорожье - Ковель (+1:49 ч);

№85 Запорожье - Львов (+1:45 ч);

№58 Ворохта - Киев (+1:30 ч);

№38 Запорожье - Львов (+1:27 ч);

№21 Харьков - Трускавец (+1:20 ч);

№11 Одесса - Львов (+1:19 ч);

№81 Киев - Ужгород (+1:17 ч);

№38 Одесса - Ужгород (+1:16 ч);

№106 Одесса - Киев (+1:14 ч);

№129 Кременчуг - Ивано-Франковск (+1:12 ч);

№105 Киев - Одесса (1:10 ч);

№710 Львов - Дарница (+5 ч);

№705 Киев - Перемышль (+1 час);

№716 Перемышль - Киев (+4 ч);

№774 Львов - Дарница (+4 ч).

Напомним, Укрзализныця назначила на сегодня один эвакуационный рейс.

Мы также писали о том, что с 6 мая Укрзализныця запускает еще один Интерсити+.

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Укрзализныця