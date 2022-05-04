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УЗ запускает еще один Интерсити+ с 6 мая: график и маршрут

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Среда 04 мая 2022 18:35
УЗ запускает еще один Интерсити+ с 6 мая: график и маршрут Фото: УЗ запускает еще один Интерсити+ с 6 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Укрзализныця восстанавливает курсирование Интерсити+ сообщением Киев-Днепр. Он будет отправляться ежедневно в 06:02.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

Скоростной поезд начнет курсирование уже с 6 мая:

  • №732/731 будет отправляться из Киева ежедневно в 6:02 и прибывать в Днепр уже в 13:30;
  • из Днепра поезд будет отправляться в 13:50 и прибывать в Киев в 21:11.

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