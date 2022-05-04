УЗ запускает еще один Интерсити+ с 6 мая: график и маршрут
Фото: УЗ запускает еще один Интерсити+ с 6 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Укрзализныця восстанавливает курсирование Интерсити+ сообщением Киев-Днепр. Он будет отправляться ежедневно в 06:02.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.
Скоростной поезд начнет курсирование уже с 6 мая:
- №732/731 будет отправляться из Киева ежедневно в 6:02 и прибывать в Днепр уже в 13:30;
- из Днепра поезд будет отправляться в 13:50 и прибывать в Киев в 21:11.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.