Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс на сегодня
Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на четверг, 5 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно только один рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационный поезд на 5 мая
- 16:30 - 234/233 Покровск - Львов
В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.
Напомним, российские военные нанесли несколько ракетных ударов по территории Украины из-за чего задерживается ряд рейсов.
Мы также писали о том, что эвакуационный поезд из Покровска теперь будет курсировать до Львова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.