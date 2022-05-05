Укрализныця обновила данные о задержке поездов
Украина обнародовала данные о задержке ряда пассажирских поездов из-за обстрела территории Украины российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укралізницю.
По состоянию на 07:00 5 мая с опозданием едут следующие поезда:
№150 Черновцы - Полтава (+11:13 ч);
№60 Чоп - Киев (+10:22 ч);
№25 Рахов - Одесса (+9:42 ч);
№5 Ивано-Франковск - Запорожье (+9:41 ч);
№120 Львов - Запорожье (+9:32 ч);
№1 Ивано-Франковск - Харьков (+8:41 ч);
№232 Львов - Днепр (+7:22 ч);
№42 Львов - Днепр (+7:14 ч);
№45 Ужгород - Лозовая (+6:51 ч);
№749 Киев - Ивано-Франковск (+6:48 ч);
№37 Ужгород - Одесса (+5:55 ч);
№56 Рахов-Киев (+5:37 ч);
№145 Львов - Ужгород (+5:33 ч);
№12 Львов - Одесса (+5:30 ч);
№86 Львов - Запорожье (+4:57 ч);
№30 Ужгород - Киев (+4:49 ч);
№96 Рахов - Киев (+4:42 ч);
№43 Ивано-Франковск-Киев (+4:40 ч);
№13 Киев - Солотвино (+3:59 ч);
№50 Трускавец - Киев (+3:42 ч);
№8 Черновцы - Киев (+3:38 ч);
№136 Белгород-Днестровский - Черновцы (+3:36 ч);
№14 Солотвино - Киев (+3:14 ч);
№4 Запорожье - Львов (+3:10 ч);
№18 Львов - Харьков (+3:07 ч);
№82 Ужгород - Киев (+3 ч);
№8 Одесса - Харьков (+2:21 ч);
№92 Харьков - Одесса (+2:13 ч);
№7 Киев - Черновцы (+2:08 ч);
№49 Киев - Трускавец (+1:57 ч);
№54 Одесса - Днепр (+1:56 ч);
№87 Запорожье - Ковель (+1:49 ч);
№85 Запорожье - Львов (+1:45 ч);
№58 Ворохта - Киев (+1:30 ч);
№38 Запорожье - Львов (+1:27 ч);
№21 Харьков - Трускавец (+1:20 ч);
№11 Одесса - Львов (+1:19 ч);
№81 Киев - Ужгород (+1:17 ч);
№38 Одесса - Ужгород (+1:16 ч);
№106 Одесса - Киев (+1:14 ч);
№129 Кременчуг - Ивано-Франковск (+1:12 ч);
№105 Киев - Одесса (1:10 ч);
№710 Львов - Дарница (+5 ч);
№705 Киев - Перемышль (+1 час);
№716 Перемышль - Киев (+4 ч);
№774 Львов - Дарница (+4 ч).
Напомним, Укрзализныця назначила на сегодня один эвакуационный рейс.
Мы также писали о том, что с 6 мая Укрзализныця запускает еще один Интерсити+.
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