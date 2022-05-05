Укрализныця обновила данные о задержке поездов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укралізницю .

По состоянию на 07:00 5 мая с опозданием едут следующие поезда:

Напомним, Укрзализныця назначила на сегодня один эвакуационный рейс.

Мы также писали о том, что с 6 мая Укрзализныця запускает еще один Интерсити+.

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