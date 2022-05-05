Укралізниця оновила дані про затримку поїздів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укралізницю .

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила на сьогодні один евакуаційний рейс.

Ми також писали про те, що з 6 травня Укрзалізниця запускає ще один Інтерсіті+.

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