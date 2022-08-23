Украли 138 тысяч тонн зерна в Запорожской области: подозреваются военные РФ

Два военных РФ и два местных жителя подозреваются в краже 138 тысяч тонн зерна на оккупированных территориях Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Подозреваемые обеспечивали масштабное присвоение имущества сельхозпредприятий и вывоз зерна из элеваторов на временно оккупированных территориях Запорожской области и города Энергодар.
Следствием установлено, что оккупационными властями военнослужащий РФ с позывным "Алтай" назначен псевдокомендантом так называемой военно-гражданской администрации Каменско-Днепровского района, а военный РФ с позывным "Волга" - его заместителем.
Псевдокомендант вместе со своим заместителем с помощью российских солдат захватили имущественные комплексы и назначили руководителями крупнейших операторов зернохранилищ района двух местных жителей, которые помогали присваивать и вывозить в РФ украинскую сельхозпродукцию.
Только из двух зернохранилищ области украдено более 138 тысяч тонн урожая. Продовольственную продукцию вывозят на временно оккупированную территорию Крыма, или порты в Краснодарском крае РФ.
Россия ворует украинское зерно
Напомним, Украина уже неоднократно заявляла, что Россия ворует зерно с временно оккупированных ею территорий и призвала мир не становиться соучастниками преступления, покупая краденое зерно.
Например, свидетельством тому являются спутниковые снимки, показывающие, что российские суда транспортируют украденное украинское зерно в Сирию.
При этом недавно стало известно, что РФ уже украла с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей 500 тысяч тонн зерна.
Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Жажда наживы или часть долгосрочной стратегии. Зачем Россия ворует украинскую продукцию".
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