Украли 138 тысяч тонн зерна в Запорожской области: подозреваются военные РФ

Два военных РФ и два местных жителя подозреваются в краже 138 тысяч тонн зерна на оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Подозреваемые обеспечивали масштабное присвоение имущества сельхозпредприятий и вывоз зерна из элеваторов на временно оккупированных территориях Запорожской области и города Энергодар.

Следствием установлено, что оккупационными властями военнослужащий РФ с позывным "Алтай" назначен псевдокомендантом так называемой военно-гражданской администрации Каменско-Днепровского района, а военный РФ с позывным "Волга" - его заместителем.

Псевдокомендант вместе со своим заместителем с помощью российских солдат захватили имущественные комплексы и назначили руководителями крупнейших операторов зернохранилищ района двух местных жителей, которые помогали присваивать и вывозить в РФ украинскую сельхозпродукцию.

Только из двух зернохранилищ области украдено более 138 тысяч тонн урожая. Продовольственную продукцию вывозят на временно оккупированную территорию Крыма, или порты в Краснодарском крае РФ.