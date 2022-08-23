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Вкрали 138 тисяч тонн зерна в Запорізькій області: підозрюються військові РФ

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Запоріжжя, Вівторок 23 серпня 2022 18:46
Вкрали 138 тисяч тонн зерна в Запорізькій області: підозрюються військові РФ Фото: військові РФ вкрали в Запорізькій області 138 тисяч тонн зерна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Два військових РФ і два місцевих жителі підозрюються в крадіжці 138 тисяч тонн зерна на окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Підозрювані забезпечували масштабне привласнення майна сільгосппідприємств та вивезення зерна з елеваторів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та міста Енергодар.

Слідством встановлено, що окупаційною владою військовослужбовець РФ з позивним "Алтай" призначений псевдокоментантом так званої військово-цивільної адміністрації Кам'янсько-Дніпровського району, а військовий РФ з позивним "Волга" - його заступником.

Псевдокоментант разом зі своїм заступником за допомогою російських солдатів захопили майнові комплекси і призначили керівниками найбільших операторів зерносховищ району двох місцевих жителів, які допомагали привласнювати і вивозити у РФ українську сільгосппродукцію.

Тільки з двох зерносховищ області вкрадено понад 138 тисяч тонн врожаю. Продовольчу продукцію вивозять на тимчасово окуповану територію Криму, або порти в Краснодарському краї РФ.

Росія краде українське зерно

Нагадаємо, Україна вже неодноразово заявляла, що Росія краде зерно з тимчасово окупованих нею територій і закликала світ не ставати співучасниками злочину, купуючи крадене зерно.

Наприклад, свідченням тому є супутникові знімки, що показують, що російські судна транспортують вкрадене українське зерно до Сирії.

При цьому нещодавно стало відомо, що РФ вже вкрала з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей 500 тисяч тонн зерна.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Жага наживи або частина довгострокової стратегії. Навіщо Росія краде українську продукцію".

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