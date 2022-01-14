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В Украине разоблачили схему закупки некачественного оборудования для производства бронетехники

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Украина, Пятница 14 января 2022 16:39
В Украине разоблачили схему закупки некачественного оборудования для производства бронетехники Фото: СБУ ликвидировала преступную схему (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

СБУ ликвидировала схему, которая представляла угрозу оборонному потенциалу Украины. Мошенники закупали некачественное оборудование для изготовления комплектующих к украинской бронетанковой технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, к схеме, которая работала с 2019 года, причастна целая группировка. Ее организовал чиновник одного из оборонных предприятий и два представителя столичной коммерческой структуры.

Злоумышленники способствовал заключению договора с представителями фирмы на закупку запчастей. Однако вместо сертифицированного оборудования дельцы приобрели продукцию сомнительного качества одного из восточно-азиатских производителей по искусственно завышенным ценам.

"Бизнесменам" сообщено о подозрениях. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Фото: злоумышленники закупали некачественную продукцию для производства военной техники (ssu.gov.ua)

Напомним, в Житомирской области СБУ разоблачила хищение комплектующих к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК), которые обеспечивают противовоздушную оборону нашего государства. Предварительно, общая сумма изъятого составляет десятки миллионов гривен.

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