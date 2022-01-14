В Украине разоблачили схему закупки некачественного оборудования для производства бронетехники
СБУ ликвидировала схему, которая представляла угрозу оборонному потенциалу Украины. Мошенники закупали некачественное оборудование для изготовления комплектующих к украинской бронетанковой технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, к схеме, которая работала с 2019 года, причастна целая группировка. Ее организовал чиновник одного из оборонных предприятий и два представителя столичной коммерческой структуры.
Злоумышленники способствовал заключению договора с представителями фирмы на закупку запчастей. Однако вместо сертифицированного оборудования дельцы приобрели продукцию сомнительного качества одного из восточно-азиатских производителей по искусственно завышенным ценам.
"Бизнесменам" сообщено о подозрениях. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
Напомним, в Житомирской области СБУ разоблачила хищение комплектующих к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК), которые обеспечивают противовоздушную оборону нашего государства. Предварительно, общая сумма изъятого составляет десятки миллионов гривен.