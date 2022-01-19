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Вкрали понад 1 млн гривень на проведенні дорожніх робіт: поліція викрила зловмисників

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Україна, Середа 19 січня 2022 17:29
Вкрали понад 1 млн гривень на проведенні дорожніх робіт: поліція викрила зловмисників Фото: чиновники крали гроші на ремонт доріг (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

На Кіровоградщині правоохоронці викрили зловмисників на розкраданні державних коштів. Вони наживалися на дорожньо-ремонтних роботах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

За даними слідства, протягом вересня-грудня 2019 року шестеро осіб з числа керівництва підприємством з дорожньо-будівельних робіт та його працівники, вкрали понад 1 млн гривень.

Так, зловмисники створили видимість виконання договору підряду за поточним ремонтом дороги місцевого значення. Проте робота була виконана не відповідно до документації.

Правоохоронці повідомили про підозру 6 учасникам організованої злочинної групи. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала схему, яка становила загрозу оборонному потенціалу України. Шахраї купували неякісне обладнання для виготовлення комплектуючих до української бронетанкової техніки.

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Розкрадання коштів
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