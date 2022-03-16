Для Украины уже зарезервированы 300 млрд долларов, - советник Зеленского

Из-за санкций Центробанк России потерял доступ к 300 млрд долларов резервов, которые находятся на счетах за пределами РФ. Данная сумма уже зарезервирована для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко во время телемарафона.

"Есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас - это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать к нам", - отметил Устенко. Он также добавил, что средства от арестованного имущества российской элиты также будут дополнительно поступать в фонд поддержки Украины.