Для Украины уже зарезервированы 300 млрд долларов, - советник Зеленского

Из-за санкций Центробанк России потерял доступ к 300 млрд долларов резервов, которые находятся на счетах за пределами РФ. Данная сумма уже зарезервирована для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко во время телемарафона.
"Есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас - это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать к нам", - отметил Устенко.
Он также добавил, что средства от арестованного имущества российской элиты также будут дополнительно поступать в фонд поддержки Украины.
Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине в размере 13,6 млрд долларов. Из этой суммы 6,5 млрд долларов будет выделено Пентагону на военную помощь нашей стране, остальные же деньги будут направлены на гуманитарную и экономическую помощь Украине.
Мы также писали о том, что Национальный банк Украины уже собрал на поддержку армии и гуманитарную помощь 12 млрд гривен.
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