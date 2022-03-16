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Для України вже зарезервовані 300 млрд доларів, - радник Зеленського

Автор: Роман Мирончук

Через санкції Центробанк Росії втратив доступ до 300 млрд доларів резервів, які знаходяться на рахунках за межами РФ. Дана сума вже зарезервована для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента Володимира Зеленського Олега Устенка під час телемарафону.

"Є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас - це кошти від Центрального Банку Росії, які знаходяться на рахунках за межами Росії і які будуть надходити до нас", - зазначив Устенко.

Він також додав, що кошти від арештованого майна російської еліти також будуть додатково надходити до фонду підтримки України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про допомогу Україні у розмірі 13,6 млрд доларів. З цієї суми 6,5 млрд доларів буде виділено Пентагону на військову допомогу нашій країні, інші ж гроші будуть спрямовані на гуманітарну та економічну допомогу Україні.

Ми також писали про те, що Національний банк України вже зібрав на підтримку армії і гуманітарну допомогу 12 млрд гривень.

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