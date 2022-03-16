Для України вже зарезервовані 300 млрд доларів, - радник Зеленського

Через санкції Центробанк Росії втратив доступ до 300 млрд доларів резервів, які знаходяться на рахунках за межами РФ. Дана сума вже зарезервована для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента Володимира Зеленського Олега Устенка під час телемарафону.

"Є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас - це кошти від Центрального Банку Росії, які знаходяться на рахунках за межами Росії і які будуть надходити до нас", - зазначив Устенко. Він також додав, що кошти від арештованого майна російської еліти також будуть додатково надходити до фонду підтримки України.