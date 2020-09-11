У Украины есть визия того, как поменять минские соглашения

Фото: Денис Казанский (facebook.com/den.kazansky)

Украинская сторона видит, как можна поменять минские соглашения. Однако, российская сторона отвергает какие-либо изменения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шумная" история. С чем Украина и Россия выходят на берлинские переговоры по Донбассу".

"На самом деле, все понимают, что минские соглашения в нынешнем виде невыполнимы. Но у Украины есть визия того, как их поменять", - сказал изданию член украинской делегации на переговорах в Минске Денис Казанский.

Украинская сторона настаивает на том, чтобы украино-российская граница перешла под надежный контроль Киева до начала любых политических процессов, связанных с выборами в ОРДЛО. По-другому провести выборы будет невозможно.

Напомним, что инспекция украинских позиций возле Шумов не состоится, ее перенесли на неопределенный срок.

Причины срыва совместной инспекции позиций ВСУ на Донбассе назвали в Офисе президента Украины.

После этого Украина инициировала срочное заседание ТКГ.

Кроме того, днем боевики обстреляли позиции Объединенных сил возле Шумов.