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В України є ідеї щодо змін в мінських домовленостях

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 09:14
В України є ідеї щодо змін в мінських домовленостях
Фото: Денис Казанський (facebook.com/den.kazansky)
Автор: Анастасия Рокитна, Мілан Лєліч

Українська сторона бачить, як можна поміняти мінські угоди. Проте, російська сторона відкидає будь-які зміни.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Шумна" історія. З чим Україна і Росія виходять на берлінські переговори по Донбасу".

"Насправді, всі розуміють, що мінські угоди в нинішньому вигляді нездійсненні. Але в України є візія того, як їх поміняти", - сказав виданню член української делегації на переговорах у Мінську Денис Казанський.

Українська сторона наполягає на тому, щоб українсько-російський кордон перейшов під надійний контроль Києва до початку будь-яких політичних процесів, пов'язаних з виборами в ОРДЛО. По-іншому провести вибори буде неможливо.

Нагадаємо, що інспекція українських позицій біля Шумів не відбудеться, її перенесли на невизначений термін.

Причини зриву спільної інспекції позицій ЗСУ на Донбасі назвали в Офісі президента України.

Після цього Україна ініціювала термінове засідання ТКГ.

Крім того, удень бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Шумів.

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