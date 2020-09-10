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Инспекция позиций под Шумами сегодня не состоится

Шумы, Четверг 10 сентября 2020 13:07
Инспекция позиций под Шумами сегодня не состоится
Фото: инспекцию в Шумах должно было провести ОБСЕ в сопровождении представителей сторон (twitter.com/osce_smm)
Автор: Милан Лелич

Инспекция украинских позиций возле поселка Шумы сегодня не состоится. Она была запланирована на 14:00.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

"Дело не в датах, а в том, что это спекулятивная тема для "ДНР/ЛНР", которые постоянно врут, что мы что-то нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так", - уточнил собеседник.

По его словам, есть данные о том, что противник сам нарушает условия перемирия и обустраивает новые укрепления.

Поэтому появилось предложение для начала проверить позиции боевиков вместе с ОБСЕ. Однако оккупанты отказались от такой идеи.

Напомним, вчера на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы участники договорились провести совместную инспекцию в районе населенного пункта Шумы.

Инспекцию должны были провести из-за обострения ситуации на Донбассе. 6 сентября в результате обстрела боевиков погиб один украинский военный, еще один получил ранение.

В результате из-за обострения ситуации на Донбассе МИД Украины инициировал переговоры с российской стороной.

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