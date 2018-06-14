Для Украины важно межпарламентское сотрудничество с Великобританией, - Парубий

По словам спикера ВР, Украина заинтересована в развитии и укреплении отношений с Британией

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что для Украины важно межпарламентское сотрудничество с Великобританией. Об этом он сказал в ходе встречи со спикером Палаты лордов парламента Великобритании лордом Франклином Фаулером, передает пресс-служба ВР.

"Парубий отметил, что для Украины важно межпарламентское сотрудничество Украины и Великобритании", - говорится в сообщении.

Также во время встречи стороны коснулись темы противостояния дезинформации и, в частности, возможности проведения совместной межпарламентской конференции стран, которые "стоят щитом свободы".

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и в оккупированном Крыму. По словам Парубия, масштабное наступление остановилось, но локальные атаки на украинские позиции происходят регулярно по всей линии фронта, в результате чего погибают украинские военные и мирные граждане.

"Более 10 тысяч человек погибли с начала оккупационных военный действий на востоке Украины", - уточнил глава украинского парламента.

Парубий отметил, что Украине важен опыт и традиции Великобритании.

"Мы заинтересованы в развитии и укреплении наших отношений", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Парубий заявил, что Украина рассчитывает на паритетность в вопросе упрощенного визового режима с Великобританией.